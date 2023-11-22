Küçükçekmeceli çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi, yaşam boyu diyet yapmak ve özel ürünler tüketmek zorunda olan çölyak hastalarının yüzünü güldüren bir uygulamayı hayata geçirdi. Özel olarak hazırlanan glütensiz gıda kolisini, çölyak hastalarının adreslerine kadar ulaştıran Küçükçekmece Belediyesi bu hizmetle vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

Bir çeşit gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalığı; kronik bir hastalık olması, insanın alışıla gelen yeme-içme kültürünü değiştirmesi ve glütensiz ürünlerle diyet yapma zorunluluğu ile yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Küçükçekmece Belediyesi, ilçede ikamet eden ve çölyak raporu olan hastalara glütensiz gıda kolisi ile destek oluyor. Zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glütensiz ürünlerin bulunduğu gıda kolisi, düzenli periyotlarla ilçede ikamet eden 120 çölyak hastasına ulaştırılıyor.

Glütensiz ürünlerin bulunduğu koliler, adrese teslim ediliyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda destek kolisinde, undan, makarnaya, bulgurdan, tarhanaya ve kurabiyeye 15 ayrı ürün yer alıyor. Özenle hazırlanan ürünler, Küçükçekmece Belediyesi Saha Çözüm ekipleri tarafından çölyak hastalarının kapılarına kadar götürülerek, teslim ediliyor.

Öte yandan Küçükçekmece’de ikamet eden çölyak hastalığı olan vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne raporlarıyla başvurarak, glütensiz gıda kolisi hizmetinden faydalanabilir.