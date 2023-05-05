Küçükçekmeceli gençlerin artık bir merkezi var

Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin en genç mekanı ‘Gençlik Merkezi’ni Halkalı Merkez Mahallesi’nde hizmete açtı. Gençlerin; etkin, katılan ve öğrenen kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkez, fitness ve pilates salonundan, atölyelere, salonlarından, çok maksatlı ders çalışma alanlarına pek çok noktada gençlere ücretsiz hizmet verecek.

“Gençlere, kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar sunmak istiyoruz”

Gençlerin bilgi ve yeniliklere kolay, huzurlu ve güvenli bir ortamda ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Gençlik Merkezi”ni kente kazandırdıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerin yaşam kalitesi ile ilgili unsurlara erişiminin artırılmasını ve onlara yönelik projelerin desteklenmesini çok önemsiyorum. Küçükçekmece’de gençlerin kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu hedefle, üretkenliklerini geliştirebilecekleri ortamların desteklenmesi için Gençlik Merkezi projemizi hayata geçirdik. Çok yönlü bir mekan olması ve hedef kitlesine duyarlı tasarımıyla önemsediğimiz merkez, gençleri sosyal, kültü, sanat, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmesinin yanı sıra ilçemizde önemli bir ihtiyaca da cevap verecektir” diye konuştu.

Kayıtlar Gençlik Merkezi’ne bizzat başvuruyla yapılıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile açılan merkez, 295 metre kare alanda Halkalı Merkez Mahallesi, Osman Gazi Caddesi’nde inşa edildi. Gençlerin nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayacak olan 4 katlı merkez; spor salonları, genç kafe, atölyeler, bilişim sınıfı, çok maksatlı atölye sınıfları ve kütüphaneden oluşuyor. Gençlik Merkezi’ne üye olmak isteyenler kayıtlarını bizzat merkezden, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla gerçekleştirebilir. 444 4 360/7996 numaralı telefondan konuyla ilgili detaylı bilgi edinilebilir.