Küçükçekmeceli sanatseverlere doğanın kucağında caz keyfi

Küçükçekmece Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Parklarda Sanat Var’ etkinliklerinin son gününde caz ziyafeti yaşandı. Anadolu ve Balkan müziğini farklı bir perspektifle harmanlayan ‘Kolektif İstanbul’ grubunun sahne aldığı Menekşe Sahil ’deki Yaşar Kemal Sanat Evi’nde müzikseverler, doğanın kucağında cazın tadını çıkararak, keyifli dakikalar yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Parklarda Sanat Var’ etkinlikleri neticesinde 15 ayrı noktada bir ay boyunca yüzlerce sanatseveri ağırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, 6 farklı branşta 19 farklı atölye çalışması ile halk ve sanat müziğinden caz müziğine 8 farklı konser her yaştan sanatseverle buluştu. Son dönemde eğlenceli ve samimi videolarıyla öne çıkan ‘Kolektif İstanbul’, etkinliklerin son gününde Küçükçekmecelilere müzikal şölen yaşattı. Caz ile funk altyapılarından beslenerek Anadolu ve Balkan müziğini farklı bir perspektifle harmanlayan grubun, sahnede oluşturduğu enerjiye, müzikseverler oynayarak eşlik etti.

Konsere katılan ve sanatın Küçükçekmece’nin park ve meydanlarına taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacer Karakuş isimli vatandaş, “Bir ay boyunca Küçükçekmece’de birbirinden farklı etkinliklere ücretsiz katılma imkânı bulduk. Komşularımızla konseri dinlemeye geldik. Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Kolektif İstanbul’u dinlemeye, ailesiyle birlikte gelen İbrahim Çukur ise “Hepimize hitap eden etkinlikler düzenlendi. Çocuklarımızı ritim ve resim atölyesine getirdik, eşimle konserlere katıldık. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz” dedi.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ‘Kolektif İstanbul’ üyelerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.