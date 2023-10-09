Küçükçemece'de lastik deposu alev alev yandı

Küçükçekmece Menekşe Deresi kenarında bulunan lastik deposunda yangın çıktı. Yanan iki katlı binanın yan tarafından bulunan engelli bireylerin eğitim gördüğü bir okul boşaltılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Menekşe Deresi kenarında bulunan Arda Sokak’ta lastik deposu olarak kullanılan iki katlı binadan yangın çıktı. Depolanan lastiklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği binanın yanında bulunan engelli bireylerin eğitim gördüğü Küçükçekmece Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralı ya da can kaybı olmazken, lastik deposunun olduğu bina tamamen küle döndü.