Küçükkara, Tek şampiyon Silivrispor

Nisan ayı içinde oynanacak olan final maçları öncesinde Silivrisporlu oyuncular şampiyonluk için sözler vermeye başladı. Takımın tecrübeli savunma oyuncularından Erdal Küçükkara yaptığı açıklamasında; “Bugüne kadar çok çalıştık, çok inandık, çok istedik, bu ilçeye tekrar profesyonel ligin heyecanını yaşatmak için. Hem yönetim, hem teknik ekip ve hem futbolcular iyi bir aile olduk. Ve artık hedeflediğimiz grup liderliği geldi finaller için de kendi karakterimizi ortaya koyacağız ve o kupayı Silivri’ye getireceğiz. Akgün başkan ve yönetimdeki abilerimiz gecesini gündüzüne kattılar hiçbir idman kaçırmadılar, bizimle yatıp bizimle kalktılar tabiri caizse bizler de o insanlara bu şampiyonluğu borçluyuz. O kupayı en az bizler kadar onlarda dışarda çabalayarak çalışarak hak ettiler. Bütün Silivri halkını finallere bekliyoruz onlar bize güç ve destek oldular onlara finallerde de ihtiyacımız var tek şampiyon Silivrispor” dedi.