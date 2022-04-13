Küçükkara, Tek şampiyon Silivrispor

Silivrispor'un tecrübeli savunma oyuncusu Erdal Küçükkara finaller öncesinde yaptığı açıklamasında 'Kendi karakterimizi ortaya koyacağız ve o kupayı Silivri'ye getireceğiz' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 13.04.2022 11:22
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:22
Küçükkara, Tek şampiyon Silivrispor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Nisan ayı içinde oynanacak olan final maçları öncesinde Silivrisporlu oyuncular şampiyonluk için sözler vermeye başladı. Takımın tecrübeli savunma oyuncularından Erdal Küçükkara yaptığı açıklamasında; “Bugüne kadar çok çalıştık, çok inandık, çok istedik, bu ilçeye tekrar profesyonel ligin heyecanını yaşatmak için. Hem yönetim, hem teknik ekip ve hem futbolcular iyi bir aile olduk. Ve artık hedeflediğimiz grup liderliği geldi finaller için de kendi karakterimizi ortaya koyacağız ve o kupayı Silivri’ye getireceğiz. Akgün başkan ve yönetimdeki abilerimiz gecesini gündüzüne kattılar hiçbir idman kaçırmadılar, bizimle yatıp bizimle kalktılar tabiri caizse bizler de o insanlara bu şampiyonluğu borçluyuz. O kupayı en az bizler kadar onlarda dışarda çabalayarak çalışarak hak ettiler. Bütün Silivri halkını finallere bekliyoruz onlar bize güç ve destek oldular onlara finallerde de ihtiyacımız var tek şampiyon Silivrispor” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

5
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

6
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

DAHA FAZLA
Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık