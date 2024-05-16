Küçükkılıçlı Köy Yaşam Merkezi'nde El Sanatları ve Giyim Teknolojisi Sergisi Açıldı
Silivri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükkılıçlı Köy Yaşam Merkezi El Sanatları ve Giyim Teknolojisi sergisi, Şube Müdürü Ümit Yılmaz'ın katılımıyla açıldı. Sergiye, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Şube Müdürü Ümit Yılmaz, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladıkları eserleri sergilemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kursiyerlere bitirme belgelerini takdim ederek onları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Sergide el sanatları ve giyim teknolojisi alanında üretilen çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yılmaz, sergiyi gezerek kursiyerlerle tek tek ilgilendi ve eserler hakkında bilgi aldı.
Silivri Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle halkın el becerilerini geliştirmelerine katkı sağladıklarını ve benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.