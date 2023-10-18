Küçükköy yüzme havuzu ve fitness merkezi hizmete açılıyor

Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açılış Programı’nda Gaziosmanpaşalılarla buluşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan tesis, her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Tesisin üst katı fitness salonu olarak sporseverlerin hizmetinde olacak. Bin 260 metrekare alana kurulan tesisin 150 metrekaresinde fitness salonu yer alırken tesiste 5 kulvarlı yüzme havuzu bulunuyor. Bay-bayan soyunma odalarının ve teknik alanların olduğu tesiste aynı zamanda yüzme ve fitness kursları verilecek. 21 Ekim Cumartesi saat 15.00’de Yeni Mahalle’de açılacak merkezi Gaziosmanpaşalılar sabırsızlıkla bekliyor.