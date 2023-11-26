Küçükkuyu'da fırtına sonrası ölü yunus balığı karaya vurdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gece boyu devam eden fırtına sonrası ölü yunus balığı karaya vurdu. Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle sahil kesiminde kopan taş ve tahta parçaları sahildeki yürüyüş yoluna dağıldı. Küçükküyü Belediyesine bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarılarda bulunduğu Çanakkale fırtına ve yağmura teslim oldu. Gece yarısı etkisini arttıran fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ulaşıma kapanırken, boğaz hattındaki feribot seferleri ise zaman zaman fırtına nedeniyle geçici olarak ertelendi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise gece boyu devam eden şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaya vuran dev dalgalar sahil kesimindeki iskele ve duvarlara zarar verdi. Kopan taş ve tahta parçaları sahil yolu üzerine dağıldı. Gece boyu oluşan dev dağalar nedeniyle ölü bir yunus balığı da karaya vurdu.

Küçükkuyu Belediyesine bağlı ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.