Kudüs Camii'nin yapımına öncülük eden Hacı Bilal Güngören vefat etti

Mescid-i Aksa’nın ve Kubbetü’s Sahra’nın atmosferini Balıkesir’e taşımak amacı ile yapılan Kudüs Camii’nin yapımına öncülük eden ve aynı zamanda cami dernek başkanı olan Hacı Bilal Güngören (84) hayatını kaybetti. Güngören’in cenaze namazı, yaptırmış olduğu Kudüs Camii’nde kılındı.

Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve Kubbetü’s Sahra’nın manevi atmosferinden etkilenip, Balıkesir’e döndüğünde buna benzer bir cami yaptırmak için kolları sıvayan ve caminin tamamlanmasına yardımcı olan Hacı Bilal Güngören hayatını kaybetti. Geride Kubbetü’s Sahra’nın neredeyse aynı mimari özelliklerine sahip bir cami bırakan Hacı Bilal Güngören’in öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dualarla uğurlanan merhum Güngören’in aynı zamanda, cami inşaatı esnasında kubbeyi incelemek için yukarı çıktığı ve düşerek belini kırdığı öğrenildi. Gerek manen, gerek bedenen camiye katkısı olan Hacı Bilal Güngören, Başçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.