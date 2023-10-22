Küfür eden eşine sinirlenip bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisine küfür eden eşine sinirlenen öfkeli kadın eşini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice mahallesi Demirsoy sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Birol D.(48) eşi Gönül D.(52)’ye küfür etti. Bu duruma sinirlenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.