Kuğulu Park'ta kar coşkusu

Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Başkentte cadde ve sokaklar beyaza büründü, vatandaşlar karın keyfini Kuğulu Park’ta çıkardı.

Ankara’da gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek noktalarında gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karlı havanın tadını çıkarmak isteyen büyük küçük her yaştan vatandaş, Kuğulu Park’a akın etti.

“Karın keyfi Ankara’da Kuğulu Park’ta çıkar”

Bu sene Ankara’ya karın biraz geç geldiğini ve bu anları yaşamak için çok beklediklerini söyleyen Hacer Yolcu, “Karı çok bekledik. Karın da keyfi Ankara’da Kuğulu Park’ta çıkar, biz de o yüzden Kuğulu Park’a geldik. Kuğuları izliyoruz, fotoğraf çekiniyoruz. Hafta sonu olması da bizim için bir avantaj oldu” diye konuştu.

Kar yağışından dolayı çok mutlu olduğunu ve karın keyfini Kuğulu Park’ta çıkardığını ifade eden Dilek Öker, “Kar çok güzel, çok güzel yağdı, çok mutlu olduk bunu bekliyorduk zaten. Dün akşam dışarı çıktık, evin önünde bir park var oradaydık dün akşam.

Baya geç saatlere kadar yağdı gayet güzeldi" açıklamasında bulundu.

Kızlarıyla beraber Kuğulu Park’ta vakit geçiren Hakan Yüce ise “Biz karı az gören insanlardanız yurt dışında yaşadığımız için. Burada da karı görmek eğlenceli oluyor. Dün akşam çıktık bir kartopu oynadık gece saat 12.00’de. Bu sabah da kızım illaki çıkalım Kuğulu’da gezelim dedi. Geldik buraya geziyoruz eğleniyoruz biz de eğleniyoruz onlar gibi” dedi.