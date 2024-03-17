Kule vinçlere çarpan gemiden denize düşen malzemeler toplanıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kıyıdaki 3 kule vinci çarparak deviren konteyner yüklü gemiden denize düşen malzemeler, deniz süpürgeleriyle toplanıyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulan Evyapport isimli liman işletmesinde meydana geldi. Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları ise denize düştü.

Konteynerlerden denize dökülen malzemeleri temizlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma gerçekleştirdi. Sosis bariyerlerle önlem alındıktan sonra deniz süpürgeleriyle denizdeki malzemeler toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Mavi Takım ekipleri ise denizdeki çalışmalara kıyı temizlik çalışmalarıyla destek oldu.