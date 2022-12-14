Kullar, sosyal ve kültürel etkinliklerin adresi olacak

Başiskele Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapması amacıyla inşa edilecek Kullar Yaşam Merkezi’nde çalışmalar başladı.

Mehmetağa Mahallesi’nde yer alan Kullar Kültür Merkezi’nin yerine modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı bir yaşam merkezi yapılacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Kullar Yaşam Merkezi’nde düğün salonlarının yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturulacak. Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut Kullar Kültür Merkezi’nin dönüştürülmesini kapsayan proje için çalışmalar başladı. 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilecek Başiskele’nin yeni yaşam merkezi modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye büyük katma değer katacak.

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.