Kullar Yaşam Merkezi, düğün ve kültürel etkinliklerin adresi olacak

Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilecek Kullar Yaşam Merkezi, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Merkezde düğün salonları ve konferans salonları da yer alacak.

Mehmetağa Mahallesi’nde yer alan Kullar Kültür Merkezi’nin yerine modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı bir yaşam merkezi yapılacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Kullar Yaşam Merkezi’nde düğün salonlarının yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturulacak.

Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut Kullar Kültür Merkezi’nin dönüştürülmesini kapsayan proje, 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine yapılacak. Kullar Yaşam Merkezi’nde ihale aşaması tamamlandı. Çok yakın zamanda ilk kazmanın vurulacağı projenin 400 gün sonra tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.