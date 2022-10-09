Kuloğlu'na üst düzey ziyaret
Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Silivri şubesinde gerçekleşen ziyarette Kooperatifin çalışmaları ve faaliyetleri anlatılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Müdürü Sayın Erol Apaydın ve Tekirdağ Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Yıldırım ve Silivri Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri ile üyeleri hazır bulundu.