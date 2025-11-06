Kült seri 'Maymunlar Cehennemi' kasım ayında Tivibu'da

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, kasım ayında en zengin içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ay ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, ‘Karate Kid: Efsane Dövüşçüler’, ‘Saate Karşı’ isimli güncel filmler ve çok daha fazlası Tivibu’da ekranlara geliyor.

Tivibu, özel içerikleriyle kasım ayında da dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni yapımı platforma dahil ediyor.

Yeni Krallık Tivibu’da doğuyor

‘Maymunlar Cehennemi’ efsanesi, Labirent üçlemesiyle tanınan Wes Ball’un yönettiği ‘Yeni Krallık’ isimli filmle geri dönüyor. Serinin son halkası, maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, hem insanların hem de maymunların geleceğini belirleyecek kader anlarını konu alıyor. Film, serinin hayranlarına görsel bir şölen sunarken yeni izleyicileri de sürükleyici dünyasına davet ediyor.

Efsane geri dönüyor: Robin Hood hikayesi platformda

Kasım ayının öne çıkan bir başka içeriği dizi klasöründen ‘Robin Hood’ oluyor. Dizi, Anglo-Sakson bir ormancının oğlu Rob ve bir Norman lordunun kızı Marian’ın adalet ve özgürlük uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Tarihin en ünlü hırsız hikayesi ‘Robin Hood’un yeni nesil hikayesinde bu kez başrolde Jack Patten, Marian rolünde ise Lauren McQueen ekranlara geliyor. Nottingham Şerifi rolünde ise Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi yapımlarla öne çıkan güçlü oyuncu Sean Bean yer alıyor.

Kirala Satın Al seçeneğinin dikkat çeken içeriği 2025 yapımı ‘Karate Kid: Efsane Dövüşçüler’, dövüş sanatlarına olan yeteneğiyle öne çıkan bir gencin hikayesini konu ediyor. Efsanevi Karate Kid serisinin altıncı filmi olan yapımda izleyiciler yeniden Jackie Chan ve Ralp Macchio ikilisiyle bir araya geliyor.

Seçeneğin öne çıkan 2025 yapımı bilim kurgu animasyon içeriği ‘Elio’, uzaylılara hayran bir gencin başından geçen maceraları anlatıyor. Çevresine uyum sağlamakta zorlanan bir çocuk olan Elio, bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır, yanlışlıkla Dünya’nın galaktik elçisi olur ve hikâye burada başlar.

Kasım ayında film seçeneğine eklenen diğer yapımlar ise ‘Paw Patrol’, ‘Saate Karşı’, ‘Super Charlie’, ‘Annesinin Kuzusu’ ve ‘Caretta Bobi’ oluyor.

Kasım ayının dikkat çeken animasyon filmlerinden biri olan Paw Patrol: Süper Film, süper güç kazanan Paw Patrol üyelerinin eğlenceli maceralarını konu ediyor. Paw Patrol: The Movie’nin devam filmi olan animasyonun yönetmenliğini ve senaryosunu Bob Barlen ve Cal Brunker üstleniyor.

2025 yapımı Amerikan komedi filmi olan ‘Saate Karşı’, evden ayrılmamak için kendilerini zamana karşı bir yarışta bulan iki yakın arkadaşın eğlenceli hikayesini konu alıyor. Film, sıcak dostluk ve mizah temalarını harmanlıyor.

‘Super Charlie’, 10 yaşındaki Willie adındaki bir çocuğun süper kahraman olma hayalini anlatıyor. Hedef kitlesi aileler ve çocuklar olan animasyon türündeki film macera ve mizah temalarını işliyor.