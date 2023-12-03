Kültür Buluşmaları ile dostluklar gelişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Kültür Buluşmaları" projesi ile Türk ve dünya kültürü bir araya geliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bakanlık tarafından "Kültür Buluşmaları" projesi kapsamında Merkez Genç Ofis’te Yemenli üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören Yemenli öğrenciler Türk kültürünü daha yakından tanıdı. Yemenli gençler buluşmaya yöresel kıyafetlerini giyerek katıldı.

Buluşmada konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Yasin Özdemir, Türk kültürünü mutfağından geleneklerine kadar tanıtarak, buluşmaya gelen herkese teşekkürlerini sundu.