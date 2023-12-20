Kültür buluşmalarında Azerbaycan tanıtıldı

Bilecik Gençlik Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen ’2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları’ gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Şeyh Edebali Üniversitesi Azerbaycanlı öğrencilerin katıldığı buluşma etkinliği Gençlik Merkezine bağlı Genç Ofiste gerçekleşti.Türkiye ile dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan temsilcisi kendi ülkesinin doğasını, tarihini ve kültürünü tanıttı. Azerbaycan türküleri söylendi ve kültür şöleni havasında herkesin keyif aldığı etkinlik gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptığı konuşmada, ‘’2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları Programımıza katılan tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dilerim’’ ifadelerine yer verdi.