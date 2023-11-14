Kültür diyetiyle 6 ayda 700 kişiyi zayıflattı

Bağcılar Belediyesi’nde görevli diyetisyen Sena Nur Bubani, “Kültür Diyeti” dediği programla danışanlarını öğün azaltmadan ve aç kalmadan istediklerini yiyerek zayıflatıyor. Kültür Diyeti yapanlara kendi yörelerinin beslenme alışkanlıklarına özgü yemeklerin olduğu program hazırlanıyor. Bu şekilde 6 ayda 700 kişiyi zayıflatan Bubani, “Karadeniz’in beslenme alışkanlıklarını Doğulu bir kişiye verirsek sürdürülebilir bir diyet olmayacağından bu kişiye faydası dokunmaz” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete sunulan Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, 24 ana branşta 35 kursa devam ediyor. Aşçılıktan tekstile ve makyaja kadar farklı içerikte kursun bulunduğu tesiste en çok rağbet gören yerlerin başında ise diyetisyen geliyor. 6 aydır Bağcılar Belediyesi’nde görev yapan diyetisyen Sena Nur Bubani, kendisine başvuran kadınları zayıflatmak için çabalıyor.

Doğulu ile Karadenizliye aynı program uygulanamaz

Yanlış beslenme, düşük fiziksel aktivite ve kronik rahatsızlıkların kilo artışına sebep olduğunu belirten Bubani, danışanlarını hem sağlıklı hem de kısa sürede zayıflattığı Kültür Diyeti dediği programı uyguladığını söylüyor. Danışanlarıyla aralarında özel bir bağ kurduğunu ifade eden Bubani, Kültür Diyeti hakkında şunları söyledi: “Buraya gelen danışanlarımız kendi başına yaptıkları diyetlerden, düşük kaloriden ve aç kalmaktan bıkmış şekilde geliyor. Bu noktada onlara anlayış ve samimiyetle yaklaşıyoruz. Danışanlarımız buraya geldikten sonra onlarla tanışıyoruz. Kişilerin kültür durumu ve beslenme alışkanlıklarına göre bir program hazırlıyoruz. Çünkü biz Karadeniz’in beslenme alışkanlıklarını Doğulu bir kişiye verirsek sürdürülebilir bir diyet olmayacağından bu kişiye faydası dokunmaz. Bu nedenle o kişinin kültürünü öğrenip, pişirip yediği yemeklere uygun diyet programı verebilmek bizim için çok önemli. Bu diyetin devamlılığını da sağlıyor. Doğulu için doğu, Karadeniz, Ege ve Orta Anadolu için de kendi bölgelerine uygun yemekleri liste yapmayı tercih ediyoruz. Bir ay içerisinde 4-5 kilogram yağ dokusu kaybı sağlıyoruz. 6 ayda 700 kişiye ulaştık ve onların kilo kaybını sağlayarak ideal kilosuna ulaştırdık.”

“4 ayda 11 kilo verdim”

4 ayda 11 kilo verdiğini belirten Kübra Nur Karaarslan, “77 kiloydum ve fıtığım olduğu için çok ağrım oluyordu. Buraya geldikten sonra her geçen gün kendimde değişimi hissettim. Aç kalmadan ve istediğimi yiyerek hem 11 kilo verdim hem de özgüvenim arttı. Diyetisyenlik başta olmak üzere bu tesisteki hizmetleri bize sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e de teşekkür ediyorum” dedi.