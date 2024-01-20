Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kültür gezileri devam ediyor.

Gölpazarı’nda düzenlenen kültür gezileri her hafta farklı bir grup ile İstanbul’un manevi ve tarihi yerleri gezilerek, tanıtılıyor. 28 kişilik kontenjandan oluşan gruplara Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik ediyor. Başkan Suer, gezilerden keyif aldığını belirterek, “Her hafta farklı bir grupla İstanbul’da gezmek, deniz kokusunu, tarihini, kültürünü görmek çok güzel. Bu günde keyifli, güzel anılar biriktirdiğimiz ortaya huzur veren görüntülerin çıktığı güzel bir gezi oldu. Mevsimlerden kış, havalar soğuk ama bizim gezilerimiz devam edecek. Sizler de arkadaşlarınız ile belediyemize müracaat edebilirsiniz. Bir sonraki gezide görüşmek üzere’’ ifadelerini kullandı.