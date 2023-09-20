Kültür merkezi kış dönemi kayıtları başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın "Silivri de Sanat Var" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür Merkezinde kış dönemi kurs kayıtları başladı. Kurslarda yetişkinlere; bağlama, klarnet, kanun, gitar, resim, seramik, çini, makrome, vitray, takı tasarım, sirtaki, zeybek, Silivri yöresi mübadil oyunları, Türk Sanat Müziği korosu ve Türk Halk Müziği korosu gibi eğitimler verilecek. Çocuklara ise resim (4-14 yaş), seramik (7-15 yaş), bale (5-12 yaş), bağlama (9-15 yaş), gitar (10-15 yaş) ve çocuk korosu (7-15 yaş) branşlarında uygulamalı ve eğitici dersler verilecek.

Kurslara katılmak isteyen Silivrililer 6 Ekim 2023 Cuma gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ üzerinden online kayıt yaptırabilirler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek ya da 0212 444 20 47 (Dahili 1644) numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.