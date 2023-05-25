Kültür merkezi sezon sonu sergileri ve gösterileri başlıyor
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitimleri kış dönemi gösteri programı 26-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Silivri Sahili'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin sahne programlarında enstrüman dinletileri, konserler ve halk oyunları yer alırken, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri ise oluşturulan özel alanlarda sergilenecek.
Silivri Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerler tüm marifetlerini, 26-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen Kültür Merkezi Yıl Sonu Gösterisi Programı’nda sergileyecek. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Silivri Sahili’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin sahne programlarında; klarnet ve kanun dinletisi, bağlama dinletisi, ud dinletisi, çocuk gitar dinletisi, yetişkin gitar dinletisi, halk oyunları, bale gösterisi, atölye çalışmaları, çocuk korosu, Türk Halk Müziği Konseri ve Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri ise Mahalle Evleri El sanatları ile Kültür Merkezi Sanat ve Beceri Kursları Sergilerinde, Silivrililerin beğenisine sunulacak. Temel dikiş, amigurumi, takı tasarım, örgü çanta, iğne oyası, tel kırma, punch nakış, kurdele nakışı, geri dönüşüm, makrome, mozaik, ahşap gravür, resim ve seramik branşlarından ürünlerin yer alacağı sergiler, 14.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.
PROGRAM AKIŞI:
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Yıl Sonu Gösterisi Programı’nın akışı şu şekilde:
26 Mayıs Program Akışı
➢ 20:00 – 22:00
Bağlama Dinletisi
Klarnet ve Kanun Dinletisi
Türk Halk Müziği Konseri
27 Mayıs Program Akışı
➢ 16:00 – 17:30
Çocuk Gitar Dinletisi
Çocuk Korosu
Bale Gösterisi
➢ 17:30 – 19:00
Atölye Çalışmaları
➢ 20:00 – 22:00
Halk Oyunları
Yetişkin Gitar Dinletisi
Ud Dinletisi
Türk Sanat Müziği Konseri