Sakarya Büyükşehir Belediyesince konferanslardan, panellere, imza günlerinden dinletilere kadar geniş yelpazeye sahip kültür sanat etkinliklerinde yeni sezon başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri başlıyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yeni dönemini ‘Melali Anlamayan Nesle Aşina Değiliz’ mottosuyla hazırlayan büyükşehir belediyesi, konferanslardan, panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar pek çok farklı etkinliği beğeniye sunacak. Ayrıca 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları yeni sezonun ilk ayında şiir dostlarıyla buluşacak. 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek şiir akşamlarına yurt içi ve yurt dışından şairler katılacak. Kültür sanat sezonun açılışı 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek özel etkinlikle resmen başlamış olacak. Açılış programında Prof. Dr. Mustafa İsen söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin yanı sıra ‘Güneş Ülke Anadolu’ isimli dinleti programıyla Tuluyhan Uğurlu piyano resitali sunacak. Uğurlu’ya kavalda Murat Toraman eşlik edecek. Dünya Kahve Günü’ne özel olarak hazırlanan ‘Kahve Tadında Şiir’ programı da 1 Ekim Pazar günü Nehir Çikolata Evi’nde gerçekleştirilecek.