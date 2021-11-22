1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı Heyecanla Başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Marka Kent Silivri’ vizyonu doğrultusunda ilçede yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. T.C. Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından ilan edilen Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında; Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi” konulu 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı için Önder Yılmaz Sahnesi’nde tanıtım programı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler adına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, çalıştay hakkında hazırlanan tanıtım filmi ile devam etti. Yakın bir zaman önce hayatını kaybeden Ressam İnci Aydar anısına düzenlenen çalıştayda; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Başkurdistan, Kuzey Makedonya, Mısır ve Ukrayna’dan 45 sanatçı hünerlerini sergileyecek. Sanatçıların eserleri 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında, Silivri Belediyesi Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

KAROĞLU: TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLECEK BİR ETKİNLİK

Programın açılış konuşmasını yapan Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, “Bugün, Türkiye’de en kısa sürede hazırlanmış uluslararası çalıştaylardan biri olan 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayının başlangıcını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu organizasyon Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve değerli çalışanlarının destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Silivri Belediyesinin hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak hem sanatçılarımızın ağırlanması hem de bu etkinliğin Türkiye’de örnek olabilecek bir düzeyde gerçekleşmesi adına göstermiş olduğu destek için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çalıştayımızın adı Bektaşça düşünmek, Yunusça söylemek, Evranca çalışmak bağlamında ‘Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi’ olunca bize, geçmişten günümüze süzülerek gelen birtakım mesuliyetleri de yüklenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların, yani Anadolu’nun vatanlaşmasında Hacı Bektaş gibi, Yunus Emre gibi, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin payı oldukça fazladır. Kültür ve sanat da Türk dünyasının olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyetin temelini kültüre bağlamıştır. Bizler bu düşünce kapsamında sanatla, kültürle geleceği kuşatabilecek bir çalışma ortaya koyabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bu sevgiyi, birlikteliği, evrensel değerleri tüm dünya uluslarıyla paylaşanlara, ne mutlu yüreğindeki sevgiyi beyni ile birleştirip bunu renge, biçime, söze dökenlere, ne mutlu sanata destek verenlere, ne mutlu Silivri’ye gelenlere, ne mutlu Türk’üm diyene…” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “45 SANATÇI BİR HAFTA BOYUNCA SİLİVRİ’Yİ RESMEDECEK”

Alaybey Karoğlu’nun ardından kürsüye gelen Başkan Volkan Yılmaz, “Uluslararası resim çalıştayımızın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaşı Veli bizi biz yapan değerlerdendir. UNESCO’nun 2021 yılını bu şahıslara adamasından anlıyoruz ki Yunus’un öğretisi, Hacı Bektaşı Veli’nin sevgisi, Ahi Evran’ın dürüstlüğü, mertliği, çalışkanlığı bütün dünyaca evrensel olarak kabul edilen değerler haline gelmiş. Bu uluslararası organizasyonumuzu da Türk dünyası için önemli bir yıl olan 2021 yılı içerisinde başlatmak bizim için oldukça anlamlı. Organizasyonumuza 12 ülkeden 45 sanatçı katılıyor. Bu sanatçılarımız bir hafta boyunca Silivri’nin dört bir yanına dağılacaklar. Belki bir tanesi limanda ağlarını onaran balıkçıyı resmedecek. Belki biri Danamandıra köyünde manda yoğurdunu mayalayan eli nasırlı anneanneyi, bir tanesi de 7.000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Silivri’nin tarihi mirasını resmedecek. Sanatçılarımızın eserleri 26 Kasım’da, 365 gün açık bir sergi salonu haline getirdiğimiz Oğuz Aral Sergi Salonu’nda sizlerin beğenisine sunulacak.” dedi.

“ÇALIŞTAYIN MEYVELERİNİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Kültür ve sanatın kentler için önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Biz ‘Marka Kent Silivri’ hedefiyle yola çıktık. Marka bir kent yaratabilme hayaliyle, aşkıyla çalışacağımıza söz verdik. Marka kent olabilme, yani diğer şehirlerden, diğer kentlerden ayırt edilebilir, tercih edilebilir olabilmenin bir parametresi de kültürle, sanatla, müzikle, resimle, güzel sanatlarla, sporla bezenmiş bir kent olabilmektir. Roma’ya gittiğiniz zaman Kolezyum’a doğru yürürken 2000 yıllık tarihin içerisinde yürürsünüz. Barselona’ya gittiğiniz zaman sizi müthiş bir estetikle Gaudi karşılar. Yine Özbekistan Taşkent’e, Maveraünnehir’e gittiğinizde, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretisi ve ruh dünyası sizi kucaklar. Ruhsuz ve kimliksiz bir şehir sadece köprülerden, yüzme havuzlarından, barajlardan, yollardan inşa edilen bir şehir olur. Biz yaşadığımız şehre ruh katmak, anlam katmak durumundayız. Bugün de uluslararası bir resim çalıştayının ilk adımını atıyoruz. Bu resim çalıştayı çok heyecan verici ve çok anlamlı ama bizim için, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız için hüzünlü bir çalıştay olacak. Şimdi hüzün kelimesini kendisi duysaydı kaşlarını çatmadan, gülen yüzü ve pozitif enerjisi ile bizlere mutluluk vermeye, enerji vermeye devam ederdi. Hepimizin ablası İnci Aydar’dan bahsediyorum. Burada, aramızda olmasını ve bu sergiye mihmandarlık etmesini çok arzulardım. Bu çalıştayı, Silivri’de vefa duygusunun her zaman yaşayacağından hareketle, Silivri’nin güzel insanı İnci Aydar hanımefendiye ve onun değerli ailesine ithaf ediyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Sözlerime son verirken 26 Kasım’da, Oğuz Aral Sergi Salonu’nda bu çalıştayın meyvelerini görmek için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum. Bu vesile ile buraya kadar teşrif eden bütün konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyor; ‘Silivri’de Hayat Var’, ‘Silivri’de Sanat Var’ diyorum.” diye konuştu.

1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı için düzenlenen tanıtım programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program, yapılan konuşmalar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.