1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri’de Hayat Var” ve “Silivri’de Sanat Var” vizyonu doğrultusunda ilçede yürütülen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından ilan edilen 2021 Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında; Ressam İnci Aydar anısına “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi” konulu 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Türkiye’den ve yurt dışından 45 ressam katıldı. 5 gün süren çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkan 90 resim için açılış töreni yapıldı.

Usta ressamların hünerlerini ortaya koyduğu birbirinden değerli eserler, Silivri Belediyesi Sergi Salonunda sanatseverlerle buluştu. Açılışa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, merhum ressam İnci Aydar’ın eşi Arif Aydar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi katılım belgesi ve plaket takdimleri sunuldu. Başkan Volkan Yılmaz, tüm sanatçıların hediyelerini bizzat kendisi verirken, usta ressam Yaşar Çallı’nın resmettiği Volkan Yılmaz portesi de Başkan Yılmaz’a takdim edildi.

Sergi, yapılan toplu kurdele kesiminin ardından Silivrililerin ziyaretine açıldı. Salon önünde, Bulgaristan’dan gelen Ressam Doncho Nikolaev Donchev canlı performansı ile Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü resmetti. Sanatçıların eserlerini lise öğrencisi genç ressamlar ile birlikte inceleyen Başkan Volkan Yılmaz, sanatseverler ile bol bol fotoğraf çektirdi.

“SİLİVRİ KÜLTÜR VE SANATLA BEZENMEYE DEVAM EDECEK”

Törende bir konuşma yapan Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Alaybey Karoğlu, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti ve Silivri’de sanatsal anlamda büyük bir çalışma yapıldığını vurguladı.

Başkan Yılmaz ise çalıştay değerlendirmesinde, “Öncelikle İnci Aydar ablamıza rahmet diliyorum. Vefa duygumuzla bu çalıştaya adını verdik. Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından ilan edilen değerli şahsiyetlerimizin yılı olması nedeniyle de aşkın, emeğin, muhabbetin resmedilmesi dedik. 5 gün boyunca çok değerli çalışmalar yapıldı. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Marka kentlerin, yani tercih edilebilen kentlerin ruhu ve kimlikleri olması gerekir. Sanatın, kültürün yaşadığı, müzik seslerinin yankılandığı, duyguların resmedildiği, tiyatroların oynandığı, spor tesislerin içerisinde spor yapıldığı bir kent hayal ettik ve Silivri’de hayat var dedik. Biz bu yöndeki çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi, 3 Aralık 2021 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 10:09