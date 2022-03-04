100. Yıl Marşı Yarışması’nda ilk 100’e giren şiirler belli oldu

Çekmeköy Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışmasının Şiir Etabı Ödül Töreninde ilk 100’e giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle açıklandı.

Çekmeköy Belediyesi’nin organize ettiği 100. Yıl Marşı Yarışmasının Şiir Etabında ilk 100’e giren şiirler düzenlenen programla açıkladı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Özgül Özkan Yavuz, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldı. Yarışmanın ilk aşaması olan Şiir Etabına 81 il ve 14 farklı ülkeden 2 bin 259 şiir başvurusu yapıldı. Türk müziğinin önde gelen isimlerinin oluşturduğu ön seçici kurulun değerlendirmesinin ardından ilk 100’e giren şiirler açıklandı. Gecede ilk 100’e giren şairlere 2 bin 500 lira olmak üzere toplamda 250 bin TL ödül dağıtıldı. İlk 100’e kalan en geç yarışmacı Mersin’den 20 yaşındaki Serkan Keskin olurken, en yaşlı yarışmacı Bayburt doğumlu Yahya Akengin oldu. Yarışmada ilk 100’e girenler arasında Azerbaycan’dan Sema İmanova’da yer aldı.

“Buradan çıkacak o eseri birçok insanımızla sokaklarda söyleyeceğiz”

Ödül töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Daha önce farklı projelere imza atmıştık ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yaptığımız birçok projemiz var. Cumhuriyetimizin 100. yılına has yaptığımız bir marş çalışması. Bu akşam ilk 100 şiiri belirlendi. Burada isimlerini duyacağız. Ödüllerini sayın bakanımızla beraber vereceğiz. Bundan sonra da bu şiirlerin marş haline getirecek olan bir çalışma yapacak jüri üyemiz. 2 bin 500’ün üzerinde şiir gönderildi. Ülkemizin 81 ilinden ve 25 ülkeden geldi şiirler. Bir Azeri kardeşimizin de eseri var. Eseri gönderenlerin en genci 20 yaşında, en yaşlı büyüğümüz de 76 yaşında. Buradan çıkacak o eseri birçok insanımızla sokaklarda söyleyeceğiz inşallah” açıklamasında bulundu.

100. Yıl Marşı Yarışması Şiir Etabı Ödül Töreni’nde film müziği bestecisi Yücel Arzen ve ses sanatçısı Azerin, törene gelen konuklara müzik şölen sundu.