11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Üsküdar Sempozyumu’nun açılışı gerçekleşti. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 150 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, Üsküdar’ın tarihinden mimarisine, doğasından sanatına pek çok yönünün ele alındığı sempozyum 3 gün sürecek.

Üsküdar Belediye’sinin ev sahipliği yaptığı 150 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, Üsküdar’ın tarihinden mimarisine, doğasından sanatına pek çok yönünün ele alındığı 11. Üsküdar Uluslararası Sempozyumu’nun açılışı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala katıldı. İstanbullular, 3 gün boyunca sürecek olan sempozyum süresince Üsküdar’ın tarihinden edebiyatına uzanan, kültür ve sanat dolu bir yolculuğa çıkacak. Üsküdar’ı anlatan kısa film gösterisiyle başlayan program, İstanbul Sazendeleri Konseri ile devam etti. Öte yandan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sempozyumda Gülen Kesova ve öğrencilerinin ‘Rengarenk Diyalog Çini Sergisi’ni de gezdi.

“Sempozyumlar bizim için fenerdir, yolumuzu aydınlatıyor”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da tarihi değerlerimiz, geleneksel sanatlarımız kültürel zenginliğimiz her geçen gün gün yüzüne çıktıkça biz de mutlu oluyoruz. Hemşerilerimizle de mutlu oluyoruz. İşte bunlardan birinin daha yaşandığı bir akşam oldu. Bir taraftan çok güzel çini eserlerini misafir ettik. Diğer taraftan 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nun açılışını gerçekleştiriyoruz. Dile kolay bir ilçe ölçeğinde düşündüğümüzde 11. kez sempozyum düzenlemek ve bini aşkın tebliğ sunmak gerçekten önemli bir derinlik gerektirir. Çok zengin bir ilçede yaşıyoruz. Bugüne kadar gelip bugün ve yarın ve pazar günü sempozyumumuza Üsküdar’daki sosyal hayat, Üsküdar’daki bu kültürel zenginlikler, tarihin eserlerini gün yüzüne çıkarılması adına çok güzel bir çalışma. Biz de bu çalışmalardan adeta ilham alıyoruz. Bizim ilham kaynağımız bu buradan aldığımız önerilerle, tavsiyelerle, birikimle güzel Üsküdar’ımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sempozyumların bizim için böyle güzel bir yanı da adeta bizim için bir ışık, fenerdir, yolumuzu aydınlatıyor. O aydınlanan yoldan devam ediyoruz.” dedi.

“Bu sempozyumun son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim“

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Üsküdar’ı sevenler olarak burada bulunuyorsunuz. Bu sempozyumun son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim. 10, 15 bin senelik yerleşim yerlerine sahibiz. Bu anlamda gerçekten kültürel olarak büyük bir zenginliği var ülkenin. Ve bu büyük zenginliğini bugüne kadar taşımayı başarabilmiş olan bir ülkenin evlatlarıyız” diye konuştu