15 Temmuz’a özel şarkı yaptı

Şarkıcı İzzet Aktaş, 15 Temmuz’a özel olarak çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı.
“Her bir parça birbirinden özel anlamlar içeriyor”Şarkılarının temelinde, birlik beraberlik, vatan sevgisi ve kardeşlik duyguları olan Aktaş’ın, ayrıca albümündeki ‘İllet’ şarkısıyla da Filistin’de yapılan işgale ve zulme dikkat çekiyor. Albümün içerisinde; "Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var", “İllet” , "Ölmesin Kadınlar Ve Çoçuklar", "Ben Asker Oldum", "Türkün Gücünü Haykırdık", "Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var", "Vakti Geldi", "Mahlugat" şarkıları yer verdi. Birbirinden kıymetli eserlerde Aktaş, farklı toplumsal olaylara ve millet ve vatan sevgisine yer veriyor.