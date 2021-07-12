2021 yaz sezonunun abiye koleksiyonu moda severlerle buluşuyor

Moda dünyasının iki önemli markası DeFacto ve Nihan Peker, 2021 yaz sezonunun abiye koleksiyonu için bir araya geliyor.

Nihan Peker, “Yenilen Eğlen Devam Et” mottosuyla bu yazı birçok farklı koleksiyonla karşılayan DeFacto ile iş birliği gerçekleştiriyor. Nihan Peker X DeFacto adını taşıyan koleksiyon 2021 yazı için alternatif pek çok abiye modelini moda severlerle buluşturuyor.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek olmak üzere her yaşa ve cinsiyete farklı kategorilerde ürün alternatifi sunan şirket, bu iş birliğiyle abiye kategorisinde de şık, kaliteli ve ulaşılabilir koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunuyor. Nihan Peker tasarımlarının ikonik detaylarını taşıyan koleksiyon, 2021 yazı davetlerinde öne çıkacağı belirtildi. Feminen ve kaliteli kumaş seçimleriyle hazırlanan koleksiyon, renkli ve neşeli tasarımlardan oluşuyor.