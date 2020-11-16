24 ilde on binlerce kitap hediye edilecek

Turkcell, 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlattığını duyurdu.
Turkcell, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için çocuklara özel bir kitap şenliği başlatıyor. Yapılan duyuruya göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ili kapsayan proje kapsamında Turkcell mağazalarında yüz binlerce çocuk kitabı hediye edilecek.
"Çocuklarımızın eğitimlerine destek oluyoruz”
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Pandemi süresince çocuklarımızın evden eğitimlerine teknolojimizle destek olarak onların yanında oluyoruz. Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve Dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum” dedi.Kampanyanın geçerli olduğu iller şu şekilde belirtildi: “Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.”