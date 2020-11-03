4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi ilk toplantısını yaptı

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği ’Sağlık’ temalı 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması ekibi bir araya geldi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ekibini Çamlık Sosyal Tesisleri’nde misafir etti. Ön seçici kurul ve jüri üyelerinin bulunduğu ilk toplantıda proje ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Ön seçici kurul üyeleri Ayşe Şahinboy Doğan, Nihal Şen; Jüri üyeleri Aydın Sarman, Birol Güven, Erdem Baş, Erol Erdoğan ve Yeşim Dalgıçer’in katıldığı toplantıda yarışmanın bir aylık süreci değerlendirildi.

9 Ekim’de başvuru süreci başlayan yarışmaya bugüne kadar 42 filmin başvurduğunu söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; "Daha bir ay olmadan bu kadar başvurunun gelmesi, yarışmamızın artık takip edilen bir proje olduğunu gösteriyor. Yerel yönetimlerde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan proje olması özelliğine sahip bu çalışmamızın, sinemaseverler tarafından da kabul görmesi bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu yılki temamızı dünya gündemine uygun olarak sağlık teması yaptık. Dünyadaki en büyük zenginliğimiz konusunda da birbirinden çarpıcı mesajlara sahip filmlerin geleceğine eminim” dedi.