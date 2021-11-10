4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışması ulusal düzeye taşındı. İlçenin tanıtımına yönelik ‘Silivri’de Hayat Var’ temasıyla Silivri sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, şehir dokusu, tarım alanları gibi unsurların 4 mevsim haliyle, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınacağı ve Silivri için görsel bir arşiv oluşturmak, geleceğe miras bırakmak amacıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile gerçekleştirilen “4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması” 9 Kasım 2021 itibarıyla başladı. Seçici kurulunda; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Özer Kanburoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Doç. Dr. Bekir Tuğcu, Fotoğraf Sanatçısı Ömer Faruk Küçükkaya, Fotoğraf Sanatçısı Yavuz Arslan ve Fotoğraf Sanatçısı Zehra Çöplü gibi usta isimlerin yer aldığı yarışmaya son katılım tarihi 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

“SİLİVRİ’NİN GÜZELLİĞİ FOTOĞRAFLARLA BELGELENECEK”

‘4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ile ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İki yıldır Silivri’mizin tanıtımına yönelik gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasını bu yıl ulusal düzeye taşıdık. 'Silivri’de Hayat Var’ temasıyla tarihi, doğası ve kültürüyle her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip olan ilçemizin ilkbaharını, yazını, sonbaharını ve kışını göreceğimiz bir yarışmayı başlattık. Birbirinden değerli hocalarımızın seçici kurulda yer aldığı yarışmamıza tüm fotoğraf sevdalılarını davet ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.

BÜYÜK ÖDÜL 7.500 TL

Ahmet Mücen koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Silivri Belediyesi ‘4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğrafçılardan dereceye giren yarışmacılara TFSF Altın Madalyası ve 7.500 TL, TFSF Gümüş Madalyası ve 5.000 TL, TFSF Bronz Madalyası ve 3.000 TL, TFSF Mansiyon (3 Adet) 1.000 TL, Sergileme (30 Adet) 500 TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılım şartnamesi ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/silivri-belediyesi-silivri-de-hayat-var-ulusal-fotograf-yarismasi-tr