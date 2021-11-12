44 eser arasından 2’inci oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev ’Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir’ temalı resim yarışmasına katıldı. Mustafayev’in eseri 44 resim arasından 2’incilik ödülüne layık görüldü.

44 eser arasından 2’inci oldu
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev ’Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir’ temalı resim yarışmasına katıldı. Mustafayev’in eseri 44 resim arasından 2’incilik ödülüne layık görüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev, Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ’Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir’ temalı resim yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Türkiye, İtalya, İran, Azerbaycan ve Suriye’den katılan sanatçıların bulunduğu yarışmada, ön elemeyi geçen 44 eser yarıştı. Yarışmaya katılan eserlerin bulunduğu sergi ve ödül töreni, Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşti. Serginin 15 gün boyunca devam edeceği ve sergide yer alan eserlerin daha sonrasında Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonuna dahil edileceği duyuruldu.

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