57. Alayda sancak töreni

Tekirdağ’da 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında “Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni” düzenlendi.

1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak ve onları yad etmek için 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni” Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirildi. Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz ve üyeleri katıldı. Devir Teslim Töreni, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Üyelerinin çelengi anıta sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Yardımcısı Eren tarafından sancak, Yılmaz’a teslim edildi.

Sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz yaptı Yılmaz konuşmasında, “Sizlerle bir meşaleyi yaktık ve 12 yıl sonra yine birlikteyiz. Güzel yürekli çocuklar yola çıkmıştı dedik ve o güzel yürekli çocuklar o kar tanesini koca bir kartopuna dönüştürdü. Şuanda dünyada bir ilki daha başarıyoruz. Bir ilki daha tarih sahnesine koyuyoruz. Sancak devir teslim törenini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim sancağımız namusumuzdur, bizim sancağımız kutsalımızdır ve biz son sancaktarımız şehit olana kadar sancağı yere düşürmez devrederiz. Böyle bir gelenekten gelen 57. Alay yürüyüşçüleri yine böyle bir sembolik günü Tekirdağ ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz” dedi.

Törende 57. Alay anıtının yapılması talebinde de bulunulurken, tören sonunda pilav ayran ikramı yapıldı.