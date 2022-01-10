6 asırlık köprü hayâl perdesinde

Dünyada üzerinde çarşı bulunan 4 köprüden biri olan Irgandı Köprüsü, hayâl perdesine taşındı. ‘Karagöz’ün Irgandı Kahyâlığı’ adlı oyunun prömiyeri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karagöz Müzesi’nde yapıldı.

Bursalı hayâlî Tayfun Özeren’in kaleme aldığı ‘Karagöz’ün Irgandı Kahyâlığı’ adlı oyunu, Karagöz Müzesi’nde sahneledi. Oyunda, Bursa’nın abide eserlerinden biri olan ve dünyada üzerinde çarşı bulunan 4 köprüden biri olan Irgandı Köprüsü de hayâl perdesine taşınmış oldu. Bursa’nın somut ve somut olmayan iki değerini hayâl perdesinde izleyici ile buluşturan Özeren, bundan yaklaşık altı asır önce köprüyü yapan Hacı Muslihiddin’in, köprü üzerindeki dükkânları kiraya vermesi için Hacivat’ı görevlendirmesini hayâl perdesinden aktardı. Yaklaşık 40 dakika süren oyunu çocuklar kadar yetişkinler de büyük bir beğeniyle izledi.

Gölge oyununu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla sürekli yeni oyunlar yazdıklarını ve 7’den 70’e bütün sanatseverleri Karagöz Müzesi’ne beklediklerini dile getiren Tayfun Özeren, “Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük kısmını internette geçiriyor. Ancak gölge oyunu, çocuk gelişimi açısından çok önemli. Çocuklar, Karagöz ve Hacivat’ı kendileri için birer kahraman olarak görüyor. Hayâl güçleri gelişiyor, çoğu zaman perdenin arkasından oyunlara eşlik ediyorlar. Karagöz müzemiz zaten Türkiye’de tek. Bizler sürekli yeni oyunlar yazıp, hem Bursalılara hem de yabancı turistlere bu değerimizi en güzel şekilde anlatıyoruz. Bütün sanatseverleri yeni oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.