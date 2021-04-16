67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakkını temsil eden Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

Bu yıl 67’ncisi verilecek ödülün yönetmeliğinde 2019 yılında yapılan bir düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmişti. Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Jale Parla, Nursel Duruel, Metin Celal, Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’in belirlediği ön jüri, 89 kitap arasından seçtiği kısa listesini açıkladı.

Liste alfabetik olarak şöyle açıklandı:

Ayşe Ünüvar (Hikâyemin İncindiği Yerdeyim - Metamorfoz Yayıncılık)

Ayşegül Devecioğlu (Arkası Mutlaka Gelir - Metis Yayınları)

Emirhan Burak Aydın (Her Kabilenin Bir Endişesi - Everest Yayınları)

Esra Erdoğan (Kocamın Adı Ağzımın Tadı - Yapı Kredi Yayınları)

Eyüp Aygün Tayşir (SabitalemMahallesi - İletişim Yayınları)

Figen Şakacı (KesekliTarla - İletişim Yayınları)

Neslihan Önderoğlu (Yakınlık Korkusu - Can Yayınları)

Nihan Eren (Hayal Otel - Yapı Kredi Yayınları)

Onur Akyıl (Açık Dövüş - Alakarga Yayınları)

Şermin Yaşar (Deli Tarla - Doğan Kitap Yayınları)

Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.

Sait Faik Hikâye Armağanı

Verilen bilgiye göre, Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl bir öykücüye verilen armağan, edebiyatın en önemli ödüllerinden biri. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce çocuğa tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Armağan 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor.