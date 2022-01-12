68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından 10 nüshayı, 28 Şubat Pazartesi günü Saat 17:00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2021 yılında yayımlanmış olması, daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerektiği ve daha önce aynı armağanı kazanmış yazarların yarışmaya katılamayacağı vurgulandı.

Başvuruların iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçeceği belirtilirken, ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık bir kısa liste 15 Nisan Cuma tarihinde duyurulacak. Nihai sonuç ise Mayıs ayı içinde açıklanacak. Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurul, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen’den oluşuyor. Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan gibi yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçen yıl "Deli Tarla" adlı öykü kitabıyla Şermin Yaşar’a verilmişti.

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek armağanı veriyor.