700 yıllık Orhan Camii’ne turist akını

Kocaeli’de 14. yüzyılda Şehzade Süleyman Paşa tarafından İzmit’in fethinden sonra inşa edilen Orhan Camii asırlardır varlığını sürdürüyor. 700 yıllık cami, turistler tarafından da sık sık ziyaret ediliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi’nde 14. yüzyılda Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Orhan Camii, geçirdiği yangın ve depremlerden sonra 2007 yılında geçici bir restorasyonla tadilattan geçirildi. Cami, 2014-2017 yılları arasında orijinal haline en yakın haline dönecek şekilde tekrar restore edildi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip camide kılıçla hutbe okuma geleneği günümüzde de devam ediyor. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı cami, turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor ve büyük ilgi görüyor.

"Kocaeli’nin en eski camisi"

Caminin tarihinden bahseden Orhan Cami Derneği Başkanı Kadri Uyar, "Camimiz, 1337 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından İzmit’in fethedilmesinden sonra 1341 yılında inşa edildi. 1341 yılında yapılan cami, 700 yıllık bir geçmişe sahip. 1800’lü yıllarda Abdülmecid, astım hastası olduktan sonra doktorların İzmit’i tavsiye etmesi sebebiyle İzmit’e geldi. Abdülmecid tarafından da camiye hünkar mahfili, kadınlar kısmı ve arka kısım eklettirildi. Camimiz farklı dönemlerde yangın, deprem gibi sebeplerden dolayı tadilat ve restorasyon çalışmaları gördü. 1999 depreminden sonra iki restorasyon çalışması yapıldı. Geçici bir restorasyondan sonra 2007 yılında ibadete açıldı ve 2014 yılından 2017 yılına kadar da büyük bir restorasyon çalışması yapılıp orijinaline en yakın haline getirildi. Camimizin içinde aynı anda 300 kişi ibadet edebilmektedir. Camimiz Kocaeli’nin en eski camisidir. Bayram namazı ve cuma hutbelerine kılıçla çıkılır ve hutbeler kılıç ile okunur" şeklinde konuştu.