84 yaşındaki Tatar sanatçıdan sahne performansı

Kazakistanlı müzisyen Şemsigül Jakupova’nın koronun solistlerinden Kırım Tatarı 84 yaşındaki Ertur Özkırım’ın birlikte sahneledikleri ‘Dombra’ parçası izleyicileri coşturdu.

İzmir Evrensel Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Kış Konseri’ sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Zeki Müren’in arkadaşı Göksenin Çakmak ve birçok seçkin davetlinin olduğu konserde konuk sanatçı Kazakistanlı müzisyen Şemsigül Jakupova ile koronun solistlerinden Kırım Tatarı Ertur Özkırım’ın birlikte sahneledikleri ‘Dombra’ parçası izleyicileri coşturdu.

Geride bıraktığımız Salı günü Şef Şakir Sarıoğlu yönetiminde sahne alan koristler Türk Sanat Müziği’ne ait birbirinden değerli ve güzel eserleri profesyonelleri aratmayacak güzellikte seslendirdi. Profesyonel sanatçıları aratmayan tamamen bu işe gönül vermiş çoğu TSK, polis, öğretmen ve işçi emeklileri ile ev hanımlarından oluşan, yaşları 45-84 aralığındaki solist ve koristler ile saz heyeti dinleyenlerden tam not aldı.

Yeşilyurt Necati Kültür Merkezi’nde sürdürdükleri ve amatör bir ruhla başladıkları çalışmalarını yaklaşık dört ayda tamamlayarak 25 Ocak Salı gecesi AKM’de sahne alan 29 kişilik amatör sanatçı topluluğu ilk bölümde 17, ikinci bölümde 13 eser olmak üzere toplamda 30 eser seslendirdi.

Yaklaşık üç buçuk saat süren ve Türk Sanat Müziği’nin hafızalarda yer ettiği şarkıların başarılıyla icra edildiği konser, Atatürk ve Türk bayrağı eşliğinde koronun hep birlikte seslendirdiği ve izleyicilerin de tempo tutarak katıldığı ‘100. Yıl Atatürk Marşı’ ile son buldu. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan İzmir Evrensel Müzik Topluluğu, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.