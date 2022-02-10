’Adı: Aylin’ 4 milyonluk prodüksiyonla sahneye çıkıyor

Ayşe Kulin’in başarılı romanı ’Adı: Aylin’ 4 milyon liralık bir prodüksiyonla 16 Şubat’ta tiyatro seyirciyle buluşacak.

Hayatı kadar ABD’deki kayıtlara Freak Accident (Garip Bir Kaza) olarak geçen ölümü ile de gündem olan Aylin Devrimel Radomisli Cates’in hayatının anlatıldığı Ayşe Kulin’in 100’ün üzerinde baskı yapan ve 80’e yakın ülkede yayınlanan kült romanı ’Adı: Aylin’ önümüzdeki hafta tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Aylin Devrimel Radomisli Cates’in, prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına ve hala gizemini koruyan ölümünü anlatan romandan uyarlanan oyunun prömiyeri 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleştirecek.

’Aylin’i Tuba Ünsal oynayacak

Aylin karakterini Tuba Ünsal’ın oynayacağı oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

4 milyon TL’lik prodüksiyon

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça’nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen oyun için kostüm tasarımından dijital perdeye, New York’ta gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimlerine kadar toplam 4 milyon TL harcandığı bildirildi.