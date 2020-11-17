Aktif ve şık tayt modelleri

Aktif spor, ev ve iç giyim markası DeFactoFİT, özel tayt modellerini hem fit görünmek hem de şıklık ve rahatlığından ödün vermek istemeyen kadınların beğenisine sunuyor.

Siyah, füme, haki ve mavinin yanı sıra, pembe, mürdüm ve bordo renkleriyle dikkat çeken toparlayıcı etkili taytların bilek ve diz boyu seçenekleri bulunuyor. Küçük cep detaylarının incelik ve tarz kattığı tasarımlar; tüm vücudu sararak şekillendirmeye ve fit bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Hem spor hem de günlük kombinlerin olmazsa olmazı taytlar, DeFactoFİT koleksiyonunda her stile uygun, iddialı modelleriyle dikkat çekiyor.

Hem tarz hem de kullanışlı tasarımların yer aldığı tayt seçenekleri, markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında moda tutkunlarıyla buluşuyor.