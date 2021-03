Allianz Motto Müzik, yenilenen yüzü ve dinamik içerik yapısıyla yeni yaşına giriyor

Allianz Türkiye’nin, gençlere özel müzik, eğlence ve muhabbet platformu Allianz Motto Müzik, 6’ncı yılında takipçileriyle; yenilenen yüzü, özgün formatları ve değişen içerik stratejisiyle buluşuyor.

Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olduğu belirtilen Allianz Motto Müzik, 6’ncı yılında yeni yüzüyle internet izleyicisiyle buluşuyor. Verilen bilgiye göre, hedef kitlenin yıllar içerisinde değişen ilgi ve beklentilerinin sonucu olarak hayata geçirilen yenilenme projesi kapsamında, Allianz Motto Müzik artık kendini çoklu platformda içerik üreten bir gençlik markası olarak konumluyor. Platform, yeni dönemde mecraya özel özgün içerikleri ile YouTube başta olmak üzere Instagram, Spotify, Clubhouse ve TikTok’ta etkin şekilde yer alarak etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

Yeni yaşında yeni programlarla takipçileriyle buluşacak olan platform, 13 Mart tarihinde ‘MM Sessions’ isimli müzik programıyla Sufle’yi ağırlayacak. Platform, aynı ay içinde Konuşamam Sadece Playlist, Mış Gibi Dans Et ve Dipsiz Kuyu isimli 3 yeni formata ve Nisan ayında Yasemin Şefik ve Emre Yücelen ile müzik, magazin ve eğlence dolu ortak YouTube formatına ev sahipliği yapacak. Yine Nisan ayında Spotify ve güncel trend ClubHouse’da Cemil Kemaloğlu ve Absurdman ile birlikte içerik üretilmeye başlanacak.

“Gençlerin tercihleri değiştikçe bizim de mecra stratejimiz değişiyor”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yenilenen Allianz Motto Müzik ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Hedef kitleniz gençler ve mecranız dijital ise yenilenme kaçınılmaz. 2015 yılında Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olduğumuzda bu sosyal medyaya özel içerik üreten ve bu sosyal medyayı ayrı bir mecra olarak yöneten bir şirket yoktu. Bu bakımdan öncü bir harekete imza attığımızı söyleyebiliriz. Yıllar içerisinde YouTube gücünü ve ağırlığını korusa da yanına yeni mecralar geldi. Gençlerin tercihleri değiştikçe bizim de mecra stratejimiz değişiyor. Yeni yaşımızda sosyal medya kanalımız için özel içerik üretmeye devam ederken bu içerikleri diğer platformlarda nasıl besleyebileceğimize odaklanıyoruz. İzleyiciye tercih ettiği mecrada, kaliteli içeriklerle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yenilenme ajandası içerisinde logo ve kurumsal kimliğimizi de daha yalın ve güncel trendlere uygun hale getirdik”.

Kırcı, platformun pandemi döneminde de tüm yayınlarına kesintisiz devam ettiğini belirterek, “Platformda bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdik. Pandeminin ilk altı ayında Türkiye genelinde internet kullanımı bu dönemde yüzde 43 arttığı rapor edilirken, Allianz Motto Müzik’e olan ilgi bunun çok üstüne çıktı. İzlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı” dedi.

Platformun yeni programları şöyle açıklandı:

“MM Sessions: Popüler bir sanatçı ve görsel yönden doyurucu mekanlar. 2 şarkılık mini performans ve sanatçı röportajı ile zamansız bir içerik. İlk yayın tarihi 13 Mart Cumartesi.

Konuşamam Sadece Playlist: Eski zamanın saklambaç yarışması gibi. Ancak katılımcılar konuşamıyor, sadece yanlarında getirdikleri playlistleri dinletip olası bir arkadaşlığın fitilini ateşliyorlar. Konuşamam Sadece Playlist, 20 Mart Cumartesi yayında.

Mış Gibi Dans Et: Bir müziği sevmek, artık sadece müzik, sanatçı ve klip ekseninde değerlendirilmiyor; aynı zamanda ne kadar dans ettirdiğin de önemli. Mış Gibi Dans Et’in her bölümünde ünlü kliplerde, bazen viral olan bir videoda, bazen çok uzaklarda Kore’de, Hindistan’da, Amerika’da gördüğümüz o keyifli dans figürlerini nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Mış Gibi Dans Et, 27 Mart’ta ilk bölümüyle Allianz Motto Müzik ekranlarında.

Dipsiz Kuyu: Oradan oraya gezinirken, en popüler videoların peşine takılıp izleyiciyi doğrudan kanalımıza çektiğimiz, günceli yakaladığımız formatımız Dipsiz Kuyu, 31 Mart’ta bizimle olacak.

Nisan ayında ise Emre Yücelen ve Yasemin Şefik’in sunumuyla yepyeni bir müzik-eğlence programına imza atıyoruz. Yine aynı ay Instagram, Spotify ve Clubhouse kitlesini hedeflediğimiz Motto Mag ile Cemil Kemaloğlu ve Absurdman eşliğinde yeni nesil magazine başlıyoruz”.