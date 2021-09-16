Alternatif müziğin sevilen sesleri 80’lerin dillere dolanan şarkılarını yeniden yorumladı

YeniVersiyon80’ler dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den Fatma Turgut, Canozan, Melis Yelman gibi alternatif sanatçılardan oluşan yeni bir tarzla geri dönüyor.

Müzik dinleme platformu Deezer, döneminin en sevilen alternatif sanatçıları başta olmak üzere 80’lerin klasiklerini kendi tarzlarında ele aldığı yepyeni bir #Originals albümü olan YeniVersiyon80’leri duyurdu.

‘YeniVersiyon 80’ler’, Türkiye’den Fatma Turgut’un yorumladığı Sezen Aksu’nun sevilen şarkısı “Hata”, alternatif yerli sahnenin sevilen isimlerinden Can Ozan ve Melis Yelman’ın “Alla Beni Pulla Beni” uyarlamasını içerecek. Listede dünyadan da Like a Prayer, Wicked Game, Tainted Love gibi efsane olmuş şarkıların yeni yorumları yer alıyor.

“Alla Beni Pulla Beni” şarkısına yeni yorum

Milky Chance, L’impeatrice ve Laura Mvula gibi Türkiye’de de ses getiren isimlerle InVersions 80s çalma listesinde bir araya gelen Müzisyen Can Ozan, uluslararası alanda başarılı sanatçılarla aynı listede buluşmuş olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ozan, “Bu fırsat için Deezer’a teşekkür ederim. Milky Chance’i çok severim ve dinlerim. Hatta Stolen Dance’i ilk duyduğumda bu şarkıyı keşke ben yapsaydım demiştim. Deezer ile yapacağımız bu şarkı gündeme geldiğinde Melis Yelman ile evde şarkı yazıyorduk. Konusu açılınca Melis’e yıllardır "Alla Beni Pulla Beni" şarkısını yorumlamak istediğimden, ancak telif sıkıntıları nedeniyle yapamadığımdan bahsettim” dedi.

Platformun geçen yıl yayınlanan ilk ’InVersions’ derlemesi, indie darlings Arlo Parks (yakın zamanda BRIT Awards 2021’de En İyi Çıkış Yapan Kişi olarak taçlandırıldı) ve Alfie Templeman (BBC Sound of 2021) ve Fontaines DC gibi daha köklü alternatif sanatçılar dahil olmak üzere 10 çığır açan isim içeriyordu. Kayıt, bugüne kadarki en başarılı #Originals projelerinden biri oldu ve 80’lere odaklanan bu yepyeni albümün yolunu açtı.

Sanatçı ilişkilerinden sorumlu Deezer Başkan vekili Nigel Harding, 80’ler müziğinde bu eşsiz 10 yılın seslerini kucaklayan yepyeni bir nesil hayran kitlesiyle, daha önce hiç olmadığı gibi bir canlanma gördüğünü belirterek, “İşte bu yüzden günümüzün yükselen müzik yıldızlarını, onların en sevdikleri 80’ler marşlarına modern bir yorum getirmeye davet etmek çok doğal geldi. Sonuçta hepsinin sesini ilk kez duymuş gibi olduk. InVersions projemizde öne çıkan sanatçılarımızdan bazılarının akışlarında yüzde 200’ün üzerinde bir büyüme oldu. Bu yeni Originals albümünü de dünyanın her yerinden müzik hayranlarının çok seveceğinden eminim" dedi.

Albüm içindeki tüm derlemeler, 3 ay boyunca yalnızca Deezer’da dinlenebilecek.