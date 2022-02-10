Altınova, EMITT Fuarı’nda ilgi odağı oldu

Yalova’nın Altınova Belediyesi, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) ilgi odağı oluyor.

Altınova Belediyesi; dünyanın alanında en büyük fuarlarından olan EMITT Fuarı’nda, bu yıl da yerini aldı. İlçenin tanıtımının yapıldığı stantta ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. EMIT Fuarında, yerli ve yabancı ziyaretçilere ilçenin değerlerin tanıtan Altınova Belediyesi, hazırladığı stantla tam not alıyor. Altınova Belediyesi; 50 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Osmangazi Köprüsü, Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere, ilçede yetişen meyveler ve dış mekân süs bitkileri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu, Fuar ziyaretçilerine takdim ediliyor. Doğa pasaportu uygulamasındaki amaç ise, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagününe gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak ve doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak. Altınova Belediyesi’nin bu uygulaması ise, EMIT Fuarında büyük takdir topluyor.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde elde edilen bitkilerden üretilen ürünler de fuarda oldukça ilgi çekti. Altınova’da yetiştirilen bitkilerden elde edilerek üretilen bitki çayları, kremler, yağlar ve sabunlar büyük beğeni topladı. Öte yandan patenti Altınova Belediyesi’ne ait olan Kivi Reçeli, misafirlerce tam not aldı.

Yalova Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, EMIT FUARI’nı ziyaret ederek Altınova Belediyesi standında misafirlerle bir araya geldi. İlk olarak, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu kendisi alan Vali Yardımcısı Alkan, daha sonra doğa ve hayvan sever ziyaretçilere Doğa Pasaportu hediye etti.