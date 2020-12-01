Anadolu lezzetleri ekranlara geliyor

Anadolu mutfağı, yepyeni bir konseptle ekranlara geliyor. Cüneyt Asan ve Adnan Şahin, Anadolu’nun bereketli topraklarının binlerce yıllık öyküsünü ‘Halkın Mutfağı’ ismi ile ekranlara taşıyor.
İlk durak ŞanlıurfaHalkın Mutfağı ilk bölümde tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’den yola çıkıyor. 14 bin yıllık mutfak tarihi olan Urfa’nın damaklarda yer etmiş lezzetleri ve yöreye özgü ürünlerinin tarladan mutfağa uzanan yolculuğu ekrana taşınıyor. Adnan Şahin ve Cüneyt Asan’ın sunumuyla hazırlanan program her Pazar saat 11.15’te seyirci ile buluşacak.