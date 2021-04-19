Geleneksel müziğin ezgilerini batı enstrümanlarıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi İş Sanat’a konuk oluyor. Topluluk, Ferit Tüzün’ün eseri "Esintiler"in yanı sıra, György Ligeti, Jacques Ibert ve bu yıl 100’üncü yaşı kutlanan Astor Piazzolla’nın eserlerini de seslendirecek.

Geleneksel müziğin ezgilerini batı enstrümanlarıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi İş Sanat’a konuk oluyor. Anadolu’nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen topluluk, Ferit Tüzün’ün eseri "Esintiler"in yanı sıra, György Ligeti, Jacques Ibert ve bu yıl 100’üncü yaşı kutlanan Astor Piazzolla’nın eserlerini de seslendirecek. 2014 yılında kurulan topluluk nefesli beşli için düzenledikleri eserleri yorumlaması ile ön plana çıkıyor.

Anadolu Nefesli Beşlisi, Andante dergisi tarafından “8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri” kapsamında “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görüldü. Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçardan (korno) oluşan topluluğun İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konseri, ilk gösterimin yapılacağı 21 Nisan Çarşamba saat 20.30’dan itibaren sezon boyunca İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden izlenebileceği belirtildi.

Kültür merkezi, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik konseriyle kutlayacak. Kendi şarkılarının yanında cazla harmanladığı türküleri de seslendirecek olan Özçelik, sahneyi Ediz Hafızoğlu, Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Volkan Hürsever ile paylaşacak. Kültür merkezinin tüm etkinlikleri, ilk gösterim tarihinden itibaren video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinde sezon boyunca erişime açık olacak.