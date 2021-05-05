Anneler Günü’nde anneler ve çocuklarına yeni türkü

İş Sanat Anneler Günü’nde Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’yü video paylaşım platformu kanalında anneler ve çocukları ile buluşturuyor.

İş Sanat Anneler Günü’nde Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’yü video paylaşım platformu kanalında anneler ve çocukları ile buluşturuyor. Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır Tanrıvermiş’in (davul) yer aldığı Yeni Türkü, “Sezenler Olmuş”, “Vira Vira” ve “Aşk Yeniden” gibi kuşakları buluşturan şarkılarını seslendirecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak canlı kaydedilen konser, ilk gösterimin yapılacağı 9 Mayıs saat 20.30’dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Ümit Besen’i Pamela ve Melek Mosso’yla birlikte sahnesinde konuk edecek olan kültür merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ise Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak. İş Sanat, Nisan sonu itibariyle 30 milyona yakın izlenmeye ulaşan 21. sezonunu, açılış konserinde olduğu gibi çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile 31 Mayıs’ta tamamlayacak. Kültür merkezinin “dayanışma ve umut” diye isimlendirdiği bu sezonun konser ve etkinlikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık kalacak.