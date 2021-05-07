Annelere özel filmler ekrana geliyor

Dijital televizyon platformu Tivibu, Anneler Günü’ne özel filmleri ekranlara getiriyor.
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, bu yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Anneler Günü vesilesiyle, 17 Mayıs’a kadar aile ve anne-çocuk ilişkileri temalı filmleri izleyicilere sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin altında yer alan Anneler Günü klasöründeki tüm içeriklere, Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişmek mümkün oluyor.
Farklı türlerden ve ülkelerden anneliğe bakış
Anneler Günü seçkisindeki iki İran filmi de benzer motifleriyle dikkat çekiyor. 2016 Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış Bölümü’nde gösterilen “Ters Çevirme”, hayatını annesinin bakımına adayan Nilüfer’in ailesiyle ilişkilerine odaklanırken “Azim’in Annesi Rona” ise orta yaşlı bir adamın ağır hasta annesiyle yaşadığı ikilemi anlatıyor. Anneler Günü filmleri arasında kayıp çocuğunu arayan bir annenin yaşadıklarına odaklanan “Asla Bırakma” gibi macera filmleri ile “Evim Tatlı Evim” ve “Davetsiz Misafir” gibi Fransız komedi örnekleri de yer alıyor.
Yeşilçam’dan yakın döneme yerli filmlerSeç İzle/Film/Tivibu Vitrin altında yer alan Anneler Günü klasöründeki yerli yapımlarda ise Yeşilçam klasiği “Gülşah Küçük Anne”den “Kümes” ve “Annem” gibi yakın dönem filmlerine uzanan bir seçki sunuluyor. Aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden aktaran Handan İpekçi imzalı “Çınar Ağacı” ile alzheimer hastası anne ve oğlu arasındaki ilişkiye odaklanan “Nergis Hanım” da Tivibu’nun yerli yapımları arasında öne çıkıyor.