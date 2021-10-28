Antika parçalar ve NFT eserler sanatseverle buluşuyor

Sanat ve antika fuarında yerli ve yabancı birçok sanatçı ile eserler tek çatı altında sergilenecek. Fuar antika parçalar ile sanatseverleri geçmişe, NFT koleksiyonuyla geleceğe yolculuğa çıkaracak.

İstanbul, 4 - 7 Kasım tarihleri arasında ikinci kez ‘Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, antika ve NFT eserleri bir araya getirme özelliği taşıyor. Plastik ve görsel sanatlara kadar birçok eserin sergileneceği fuar, ünlü piyanist Gülsin Onay’ın 3 Kasım Çarşamba günü vereceği piyano resitali eşliğinde gerçekleştirilecek başlayacak. 4 - 7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda genel ziyarete açık olacak fuar, sanatseverlerin uğrak noktası olacak.

4 gün sürecek organizasyonda, katılımcı firmalar değerli sanat eserlerini görücüye çıkararak ziyaretçilerin ve sanatseverlerin beğenisine sunarken, alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek.