Aralık Ayı Kültür Sanat Programı Belli Oldu

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin Aralık ayı takvimi belli oldu. Yetişkin ve çocuk tiyatroları, sergiler, müzik dinletileri, söyleşi ve imza günlerinin yer alacağı ve 1-30 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler; Önder Yılmaz Sahnesi, 4. Salon ve Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi almak için 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tiyatro gösterilerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar saat 08.30 itibariyle Silivri Belediyesi Kültür Merkezine (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayabilirsiniz. Etkinliklere katılım için http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından biletinizi alabilirsiniz. Aralık ayı etkinlik takvimine de yine http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

3 Aralık 2021 Cuma – Saat 14.00 / Gemilerde Talim Var / Yetişkin Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

3 Aralık 2021 Cuma / 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Fotoğraf Sergisi / 4. Salon / (Ücretsiz) / (Sergi 3 Aralık – 5 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10.00-19.00 arası ziyarete açık olacaktır)

4 Aralık 2021 Cumartesi – Saat 16.00 / İbrahim Çeşmecioğlu Söyleşi / Söyleşi ve İmza Günü / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

5 Aralık 2021 Pazar – Saat 20.00 / Yolculuk / Yetişkin Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

7 Aralık 2021 Salı / Mahmut Köylü – Dr. Metin Çiftçioğlu Kırşehir Mucur Seccade, Halı ve Mevlevi Koleksiyonu / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / (Sergi 7 Aralık – 17 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10.00-19.00 arası ziyarete açık olacaktır)

8 Aralık 2021 Çarşamba – Saat 11.00-16.00 / Bir Orman Hikayesi / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

9 Aralık 2021 Perşembe – Saat 20.00 / Sinem Senna / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

11 Aralık 2021 Cumartesi – Saat 16.00 / Eğitimci Esra Koşu “Parmak İzi” Polisiye Roman / Söyleşi ve İmza Günü / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

12 Aralık 2021 Pazar – Saat 13.00-15.00 / Bir Orman Hikayesi / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

16 Aralık 2021 Perşembe – Saat 11.00-14.00-17.00 / Top Ağacı Zümrüdü Anka Tiyatrosu / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

17 Aralık 2021 Cuma – Saat 20.00 / Sufi Meşk Topluluğu Şeb-i Arus Etkinliği (Mevlana 748. Vuslat Yıl Dönümü) / Mevlevi Ayini / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

18 Aralık 2021 Cumartesi – Saat 15.00-20.00 / Emlakçıyı Beklerken (Yasemin Yalçın Tiyatrosu) / Yetişkin Tiyatrosu (İki Gösterim) / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

19 Aralık 2021 Pazar – Saat 13.00-15.00 / Bir Orman Hikayesi / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

20 Aralık 2021 Pazartesi / Hanife Kurt – Nilgün Akder – Adnan Taymaz “Noktadan Manaya” Resim Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / (Sergi 20 Aralık-26 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10.00-19.00 arası ziyarete açık olacaktır)

22 Aralık 2021 Çarşamba – Saat 20.00 / Silivri Solo / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

25 Aralık 2021 Cumartesi – Saat 15.00 / Robot Olma Nokta Tiyatrosu / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

25 Aralık 2021 Cumartesi – Saat 20.00 / Şöhret Budalası Nokta Tiyatrosu / Yetişkin Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

27 Aralık 2021 Pazartesi / Sanat Platformu – Kültür Merkezi Hediyelik Eşya Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / Sergi 27 Aralık-31 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10.00-19.00 arası ziyarete açık olacaktır)